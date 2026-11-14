Узбекистан привлечет €12,5 млн в рамках климатической программы ЦА (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ -В Узбекистане в рамках региональной программы по повышению климатической устойчивости Центральной Азии планируется провести работы на территории около 160 400 гектаров. Ожидается, что восьмилетняя инициатива принесет прямую пользу почти 1 миллиону человек и позволит привлечь около 12,5 миллиона евро софинансирования для страны, сообщили в Национальном комитете Узбекистана по экологии и изменению климата в эксклюзивном интервью Trend.

Информация была предоставлена в ответ на запрос о региональной программе "Климатически устойчивые ландшафты Центральной Азии" (CLiCA), которую разрабатывают Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан при участии Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

"Срок реализации проекта составляет восемь лет. Общий период учета долгосрочного воздействия на климат составляет 20 лет", — сообщили в комитете.

По данным ведомства, целевые показатели программы рассчитаны с учетом площади земель, на которых будут внедряться климатически устойчивые и низкоэмиссионные методы хозяйствования, количества пользователей сельскохозяйственных угодий, пастбищ и лесов, а также среднего размера домохозяйства.

В числе текущих целевых показателей — 997,300 прямых и 1,53 миллиона косвенных получателей выгод, около 930,000 гектаров земель, а также сокращение выбросов или увеличение поглощения парниковых газов на 7,41 миллиона тонн в эквиваленте CO₂ за весь период оценки воздействия.

На долю Узбекистана, как ожидается, придется около 160,400 гектаров, или примерно 17% общей площади земель, охваченных мерами по климатически устойчивому управлению в рамках программы.

Климатически устойчивое сельское хозяйство

В Узбекистане программа предусматривает поддержку различных методов ведения сельского хозяйства, устойчивых к изменению климата. Среди них — беспахотная обработка почвы, использование покровных культур и севооборотов с применением засухоустойчивых сортов.

Другие меры включают внедрение климатически устойчивых сортов растений и подвоев, капельного орошения, совершенствование питания растений и борьбы с вредителями, а также использование затеняющих конструкций и защитных сеток.

Программа также предусматривает внедрение подходов PICSA и e-PICSA, которые помогают фермерам принимать решения с учетом климатических условий. Конкретный набор мер будет определяться исходя из местных условий.

12,5 миллиона евро софинансирования

Малые и средние предприятия (МСП) смогут получить доступ к климатическому финансированию в рамках программы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Механизмы поддержки предусматривают гранты с совместным финансированием, подготовку инвестиционных бизнес-планов и кредитование через местные финансовые учреждения.

Для Узбекистана предусмотрено предоставление до 980 грантов с совместным финансированием и привлечение около 12,5 миллиона евро софинансирования.

Общая сумма кредитной линии ЕИБ для Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана составляет 120 миллионов евро. Размер финансирования, доступного отдельным предприятиям, пока не определен.

Региональное климатическое сотрудничество

Трансграничное сотрудничество будет сосредоточено на совместном стратегическом прогнозировании и планировании, обмене климатическими данными и знаниями, а также создании центральноазиатского информационного портала по климату и региональной инвестиционной платформы для климатических проектов.

По данным комитета, на совместные трансграничные меры по адаптации к изменению климата предусмотрено 3 миллиона евро.

Региональный подход призван укрепить координацию между тремя участвующими странами за счет расширения доступа к климатической информации, поддержки климатически устойчивого управления земельными ресурсами и создания механизмов привлечения инвестиций в адаптационные меры.