Иран сократил производство электроэнергии из ВИЭ

БАКУ/Trend/ - В 7-м месяце текущего иранского года (23 сентября — 22 октября 2026 года) выработка электроэнергии на электростанциях на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) сократилась по сравнению с 6-м месяцем (23 августа — 22 сентября 2026 года) на 10,5 процента, или на 98 тысяч мегаватт.

Согласно подсчетам Trend на основе статистики Организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности Ирана, в 7-м месяце на электростанциях на базе ВИЭ в Иране было произведено 832 тысячи мегаватт электроэнергии. В 6-м же месяце объем произведенной электроэнергии составил 930 тысяч мегаватт.

За указанный период в стране сэкономлено 216 миллионов кубометров газа и 249 миллионов литров воды.

В рассматриваемый месяц предотвращен выброс в окружающую среду 457 тысяч тонн парниковых газов и 309 тысяч тонн местных загрязняющих веществ (SPM, NOx, SOx и др.).

За 7 месяцев (21 марта — 22 октября 2026 года) на электростанциях на базе возобновляемых источников энергии в общей сложности произведено 5,38 миллиона мегаватт-часов электроэнергии.

Иран планирует до 22 июня 2027 года довести мощности по производству электроэнергии из возобновляемых источников до 12 тысяч мегаватт.

На конец 7-го месяца мощности электростанций на основе ВИЭ в Иране по производству электроэнергии составили 6,27 тысячи мегаватт.

Отмечается, что общая мощность производства электроэнергии в Иране превышает 102 тысячи мегаватт.