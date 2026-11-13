Между США и Великобританией обсуждены приоритеты политики в Южной и Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты обсудили приоритеты своей политики в Центральной и Южной Азии с британскими официальными лицами, экспертами по региону и представителями деловых кругов в ходе встреч в Лондоне, сообщило Бюро по делам Южной и Центральной Азии Государственного департамента США в публикации на своей странице в социальной сети X.

Согласно сообщению, во встрече приняли участие представители министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO).

«На прошлой неделе в Лондоне я встретился с представителями министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития, а также пообщался с экспертами по Южной и Центральной Азии и представителями бизнеса, чтобы обсудить приоритеты политики США в регионе», - заявил помощник госсекретаря США, руководитель Бюро по делам Южной и Центральной Азии С. Пол Капур.

На протяжении более тридцати лет посольства Великобритании функционируют в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане и Таджикистане. FCDO также регулярно проводит стратегические консультации с правительствами центральноазиатских стран по политическим вопросам, вопросам безопасности, экономики и торговли.

Кроме того, в Лондоне сложилась сеть институтов и специалистов, занимающихся регионом. В их числе - Программа по России и Евразии в Chatham House, исследователи которой изучают внутриполитическое развитие и внешнюю политику стран Центральной Азии, а также их отношения с Россией, Китаем и западными государствами. В сентябре 2026 года Международный институт Центральной Азии, лондонский ODI Global и посольство Великобритании в Узбекистане совместно организовали в Ташкенте первый Форум аналитических центров «Центральная Азия - Великобритания». В мероприятии приняли участие более 100 представителей аналитических центров, дипломатических миссий, международных организаций, бизнеса и научных кругов, обсудивших транспортную связность, критически важные минералы, инвестиции и другие направления сотрудничества.

Британское присутствие в регионе наиболее заметно в Казахстане, где британские компании работают в нефтегазовой отрасли, горнодобывающем секторе и сфере критически важных минералов. В частности, Shell участвует в разработке месторождений Кашаган и Карачаганак, а зарегистрированная в Великобритании компания Central Asia Metals владеет Коунрадским медным производственным комплексом в центральной части страны. Другой пример - проект британской компании Maritime House совместно с казахстанским государственным предприятием «Жезказганредмет» по переработке рения, металла, применяемого, в частности, в производстве авиационных двигателей. Кроме того, англо-австралийская горнодобывающая группа Rio Tinto проводит геологоразведку на литиевом участке Кальба Юго-Запад в Восточном Казахстане.

В Туркменистане британский бизнес представлен в строительстве, обрабатывающей промышленности, торговле и сфере услуг: по данным МИД страны, на февраль 2026 года было зарегистрировано около 30 компаний с британским капиталом. В Узбекистане британские компании также участвуют в проектах в горнодобывающей отрасли, инфраструктуре и финансовом секторе. Лондон, кроме того, остаётся важным центром привлечения капитала для узбекской экономики: государственные и корпоративные облигации страны размещены на Лондонской фондовой бирже. Таким образом, экономические связи Великобритании со странами Центральной Азии охватывают не только торговлю, но и долгосрочные инвестиции в стратегические отраслях региона.