Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

БАКУ /Trend/ - Обнародована погода, ожидаемая в Азербайджане 16 ноября.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове местами временами ожидаются дожди. В отдельных частях полуострова осадки примут кратковременный интенсивный характер. Утром дожди постепенно прекратятся, днем будет преимущественно без осадков. Сильный северо-западный ветер к вечеру стихнет.

Температура воздуха ночью 7-9°, днем - 10-12° тепла. Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем - 60-65 процентов.

В регионах Азербайджана местами временами ожидаются осадки, в горных местностях - снег. В отдельных местах возможны интенсивные осадки, грозы. Вечером дожди в большинстве районов постепенно прекратятся. Местами временами будет наблюдаться туман. Умеренный западный ветер ночью и утром местами временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 5-9°, днем - 14-17° тепла, в горах ночью 3-7°, днем - 0-3° мороза.