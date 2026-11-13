SOCAR и bp оценили конечный коэффициент извлечения нефти на АЧГ более чем в 40%

БАКУ /Trend/ - SOCAR и bp пришли к соглашению о том, что конечный коэффициент извлечения нефти на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) может превысить 40 процентов.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в пятницу заявил вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов на информационной сессии "Максимальное повышение нефтеотдачи на АЧГ: новые подходы и технологии", проходящей в рамках Энергетической диалоговой платформы SOCAR и bp.

По его словам, АЧГ является одним из ключевых активов не только для Азербайджана, но и для мировой нефтегазовой отрасли. На месторождении уже добыты миллиарды баррелей нефти, при этом еще миллиарды баррелей предстоит извлечь.

Он отметил, что АЧГ обладает одними из лучших характеристик коллектора в мире. При оценке потенциала месторождения учитываются такие параметры, как проницаемость и пористость пласта, а также его размеры.

"Безусловно, не секрет, что месторождение достигло плато добычи, после чего перешло к естественному снижению. Задача SOCAR как национальной нефтегазовой компании заключается в том, чтобы обеспечить максимальную отдачу от этого актива", - сказал Бабек Гусейнов.

Он подчеркнул, что SOCAR решила не проводить отдельную независимую оценку потенциала месторождения, а совместно с оператором проекта bp определить конечный коэффициент извлечения нефти.

По его словам, после совместного анализа стороны пришли к выводу, что этот показатель может превысить 40 процентов. При этом учитывались качество нефти и существующая инфраструктура.

Б.Гусейнов также отметил, что достижение такого коэффициента извлечения стало бы одним из лучших показателей в мировой практике разработки нефтяных месторождений.

В рамках этой работы SOCAR предложила bp не исключать проекты по критерию экономической целесообразности на этапе первоначальной технической оценки.

Вице-президент SOCAR добавил, что компания сформировала собственную независимую техническую оценку потенциала АЧГ. На ее основе SOCAR и bp совместно определяют перечень проектов, направленных на повышение нефтеотдачи месторождения.