На COP31 представлен экологический проект "Пригодный для жизни Баку" (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Турции, состоялась презентация экологического проекта "Пригодный для жизни Баку".

Об этом сообщает Министерство экономики Азербайджана.

В рамках COP31, проходящей в Анталье, в павильоне Азербайджана по инициативе Министерства экономики состоялись панельные дискуссии на тему "От очистки к пригодным для жизни городам: азербайджанская модель "Пригодный для жизни Баку" и общие зеленые приоритеты в регионе" (From Cleanup to Livable Cities: Azerbaijan's Livable Baku Model and Shared Green Priorities in the Region).

Выступивший на мероприятии советник министра экономики Аскер Алекперов подчеркнул значимость проводимой работы по укреплению экологической устойчивости городов, восстановлению загрязненных территорий и формированию более благоприятной среды обитания, а также отметил опыт Азербайджана в этой сфере.

Он также рассказал о применении комплексного подхода к решению этих задач, снижении последствий изменения климата и возможностях расширения регионального сотрудничества.

В ходе мероприятия была представлена информация о проекте "Пригодный для жизни Баку", реализуемом в сотрудничестве со Всемирным банком. Особое внимание было уделено значению проекта для управления отходами, восстановления загрязненных озер и земельных участков, улучшения экологической обстановки и формирования устойчивой городской среды.

В павильоне Азербайджана также были представлены материалы, посвященные проекту "Пригодный для жизни Баку".