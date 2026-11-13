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На COP31 представлен экологический проект "Пригодный для жизни Баку" (ФОТО)

Экономика Новость 13 ноября 2026 15:28 (UTC +04:00)
На COP31 представлен экологический проект "Пригодный для жизни Баку" (ФОТО)
Фото: Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ/ Trend/ - В рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Турции, состоялась презентация экологического проекта "Пригодный для жизни Баку".

Об этом сообщает Министерство экономики Азербайджана.

В рамках COP31, проходящей в Анталье, в павильоне Азербайджана по инициативе Министерства экономики состоялись панельные дискуссии на тему "От очистки к пригодным для жизни городам: азербайджанская модель "Пригодный для жизни Баку" и общие зеленые приоритеты в регионе" (From Cleanup to Livable Cities: Azerbaijan's Livable Baku Model and Shared Green Priorities in the Region).

Выступивший на мероприятии советник министра экономики Аскер Алекперов подчеркнул значимость проводимой работы по укреплению экологической устойчивости городов, восстановлению загрязненных территорий и формированию более благоприятной среды обитания, а также отметил опыт Азербайджана в этой сфере.

Он также рассказал о применении комплексного подхода к решению этих задач, снижении последствий изменения климата и возможностях расширения регионального сотрудничества.

В ходе мероприятия была представлена информация о проекте "Пригодный для жизни Баку", реализуемом в сотрудничестве со Всемирным банком. Особое внимание было уделено значению проекта для управления отходами, восстановления загрязненных озер и земельных участков, улучшения экологической обстановки и формирования устойчивой городской среды.

В павильоне Азербайджана также были представлены материалы, посвященные проекту "Пригодный для жизни Баку".

На COP31 представлен экологический проект "Пригодный для жизни Баку" (ФОТО)
На COP31 представлен экологический проект "Пригодный для жизни Баку" (ФОТО)
На COP31 представлен экологический проект "Пригодный для жизни Баку" (ФОТО)
На COP31 представлен экологический проект "Пригодный для жизни Баку" (ФОТО)

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