МВФ назвал условия укрепления экономических связей Кавказа и ЦА со странами Персидского залива

БАКУ /Trend/ - Улучшение логистики, снижение торговых и регуляторных барьеров, цифровизация и гармонизация стандартов необходимы для укрепления экономических связей между странами Кавказа и Центральной Азии и государствами Персидского залива.

Об этом в пятницу заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Узбекистане Коба Гвенетадзе в ходе круглого стола, посвященного региональному экономическому обзору МВФ по Кавказу и Центральной Азии за ноябрь 2026 года.

По его словам, МВФ уделяет значительное внимание вопросам торговли, региональной интеграции и экономического взаимодействия между странами.

Гвенетадзе сообщил, что недавно фонд опубликовал исследование, посвященное сотрудничеству между странами Кавказа и Центральной Азии, с одной стороны, и государствами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива - с другой. В документе учитывается растущий интерес стран Персидского залива к экономикам Кавказа и Центральной Азии.

"Мы выяснили, что для укрепления экономических связей между этими странами необходимы более развитая логистика и эффективное государственное управление, а также снижение торговых и регуляторных барьеров", - отметил он.

По оценке МВФ, важную роль также играют упрощение торговых процедур, развитие цифровизации, гармонизация стандартов и более тесное взаимодействие между пограничными ведомствами.

Гвенетадзе подчеркнул, что эти меры будут способствовать укреплению экономических связей не только между странами Кавказа, Центральной Азии и Персидского залива, но и между другими регионами.