К участию на форму INMerge 2026 поступило более 1 300 заявок от стартапов из 94 стран (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Инновационный саммит INMerge, крупнейшая инновационная платформа региона, организованная PASHA Holding, состоится 30 ноября - 1 декабря в Бакинском конгресс-центре.

В рамках INMerge 2026 ожидается участие 120 отобранных стартапов, более 200 международных спикеров и тысяч гостей. Всего на участие в саммите поступило более 1 300 заявок от стартапов из 94 стран.

Одним из ключевых направлений саммита в этом году станет развитие стартап-экосистемы, презентация новых технологий и расширение возможностей международного сотрудничества.

В саммите примут участие более 200 всемирно известных представителей технологической, деловой, экономической и инновационной сфер. Среди них – пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и предприниматель Мария Шарапова, бывший главный бизнес-директор Google X Мо Гавдат, бывший директор по маркетингу Nike Грег Хоффман, а также лауреат Нобелевской премии по экономике 2025 года Джоэл Мокир.

В 2025 году Мария Шарапова была включена в Международный зал теннисной славы (International Tennis Hall of Fame). Сегодня она занимается предпринимательской и инвестиционной деятельностью, входит в совет директоров компании Moncler и является автором книги, вошедшей в список бестселлеров The New York Times.

Мо Гавдат – автор бестселлеров «Solve for Happy» и «Scary Smart», а также признанный эксперт в области искусственного интеллекта и его влияния на общество.

Грег Хоффман проработал в Nike почти 30 лет, пройдя путь от стажёра до директора по маркетингу компании. Он также является автором книги «Emotion by Design».

Джоэл Мокир – профессор Северо-Западного университета (Northwestern University) и известный историк экономики. В 2025 году он был удостоен Нобелевской премии по экономике за исследования технологического прогресса и экономического роста.

Полный список спикеров и информация о билетах доступны на сайте inmerge.az.

Об INMerge

Инновационный саммит INMerge, учреждённый и организуемый PAŞA Holding, ежегодно проводится в Баку с 2021 года и является одной из ведущих региональных площадок в сфере инноваций и технологий.

Объединяя корпорации, инвесторов, стартапы и представителей государственных структур из Азербайджана, Кавказского региона, Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы, саммит способствует развитию регионального сотрудничества и укреплению позиций Баку в качестве инновационного центра.