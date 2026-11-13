Каспийское направление: почему транспортные амбиции Ирана ставят Туркменистан в центр внимания

БАКУ /Trend/ - В начале ноября Иран, Туркменистан и Казахстан достигли предварительной договоренности о создании совместного цифрового коридора, призванного связать Центральную Азию с Персидским заливом и соседними странами. Как сообщила пресс-служба правительства Ирана, соответствующие договоренности были достигнуты в Дохе на встрече министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Саттара Хашеми с туркменскими и казахстанскими коллегами. Инициатива призвана дополнить уже действующее железнодорожное сообщение Казахстана, Туркменистана и Ирана, открытое в декабре 2014 года, и вписывается в курс Ашхабада на укрепление транспортных связей с соседними странами и рынками Южной Азии и Ближнего Востока.

В 2026 году этот курс получил дополнительное институциональное измерение благодаря председательству Туркменистана в СНГ. С самого начала года Ашхабад обозначил развитие транспортной связности и экономической кооперации в качестве одного из приоритетов своей повестки в Содружестве. Представленная в марте концепция председательства предусматривает развитие экономического сотрудничества и транспортной связности государств Содружества, уделяя особое внимание международным коридорам «Север - Юг» и «Восток - Запад», мультимодальным перевозкам и цифровизации транзитных процедур. Для Ашхабада это направление имеет особое значение с учетом его географического положения на пересечении маршрутов, связывающих Каспийский регион, Центральную Азию, Ближний Восток и европейские рынки.

В течение года эта повестка постепенно наполнялась практическим содержанием. На сентябрьском заседании Экономического совета СНГ в Ашхабаде туркменская сторона вновь обозначила значение коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад», а также транзитного потенциала Каспийского моря. Тогда же Туркменистан выступил с инициативой объявить 2029 год "Годом транспортной связанности СНГ". В октябре главы государств Содружества поддержали это предложение, закрепив его в итоговых решениях саммита в Авазе.

Параллельно Ашхабад продолжает развивать собственную транспортную инфраструктуру. В начале ноября был введен в эксплуатацию 44-километровый участок дороги Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана, относящийся к международному коридору «Север - Юг». В тот же период началось строительство новой автомагистрали Ашхабад - Дашогуз протяженностью 546 километров. Эти проекты дополняют уже введенный в 2026 году участок Мары - Туркменабат автомагистрали Ашхабад - Туркменабат. В условиях, когда государства Евразии стремятся диверсифицировать маршруты и повышать устойчивость цепочек поставок, географическое положение Туркменистана и последовательное развитие его инфраструктуры создают для страны дополнительные возможности укрепить роль регионального транзитного узла.

Центральная Азия уже располагает работающими механизмами цифрового транзита, которые позволяют связывать национальные транспортные системы в единые международные маршруты. В июле 2026 года впервые была осуществлена перевозка с использованием системы eTIR, при которой таможенные процедуры для транзита через Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан оформлялись в рамках одной электронной процедуры, без необходимости повторного оформления бумажных документов на каждом этапе маршрута. Грузовой автомобиль проследовал из Азербайджана через порт Туркменбаши и далее по территории Туркменистана до узбекского пограничного пункта Фарап. В обратном направлении четыре перевозки из Туркменистана прошли таможенные процедуры в порту Туркменбаши и пересекли Каспийское море до азербайджанского порта Алят.

В эксклюзивном интервью Trend директор по системе TIR и транзиту Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Татьяна Рей-Белле сообщила, что организация рассчитывает расширить применение eTIR на Казахстан, Турцию и Грузию в этом году. В октябре в IRU уточнили, что Казахстан готовится к запуску электронных транзитных операций на маршруте с Узбекистаном. На сегодняшний день eTIR уже действует на нескольких коридорах, связывающих Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Для Туркменистана это имеет прямое экономическое значение: страна становится транзитным звеном между центральноазиатскими рынками и каспийскими портами, через которые грузы могут следовать далее на Южный Кавказ и в Европу. В эксклюзивном интервью Trend глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Туркменистане Эрик Ливни отмечал потенциал инвестиций в железнодорожную инфраструктуру и логистические услуги страны вдоль Транскаспийского транспортного коридора. Сочетание таких инфраструктурных проектов с уже работающими цифровыми таможенными процедурами повышает практическую ценность туркменского направления для международных перевозчиков.

Именно наличие таких действующих маршрутов и механизмов взаимодействия придаёт практическое значение интересу Ирана к транспортному сотрудничеству с северными соседями. Эти процессы также приобретают дополнительное значение на фоне усиления давления США на Иран. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, комментируя экономическую ситуацию в стране, охарактеризовал её как полномасштабную экономическую войну и заявил, что США ограничили морские маршруты и ввели ограничения на сухопутных направлениях. Эти оценки прозвучали на фоне предпринимаемых Тегераном шагов по укреплению транспортных связей с соседними странами.

В частности, 6 ноября стало известно о передаче российской стороне оставшегося участка земли под строительство железной дороги Решт - Астара протяженностью 162 километра, которая должна стать важным звеном западного маршрута международного транспортного коридора «Север - Юг». При этом восточная ветвь коридора проходит через Туркменистан и страны Центральной Азии. Получается, что американские меры в отношении иранских логистических каналов и усилия Тегерана по развитию альтернативных маршрутов разворачиваются непосредственно вокруг Каспийского региона - с Туркменистаном в числе государств, чьё географическое положение приобретает особую значимость.

В условиях меняющейся региональной обстановки Туркменистан продолжает укреплять транспортные связи с соседними государствами, развивая инфраструктуру и участвуя в формировании новых логистических механизмов. Географическое положение страны позволяет ей связывать Центральную Азию с Каспийским регионом, Ираном и далее с Южным Кавказом. Для Тегерана развитие этих направлений открывает дополнительные возможности взаимодействия с северными соседями и выхода на рынки региона. Таким образом, дальнейшее расширение транспортной связанности может повысить значение Туркменистана как одного из узлов региональной логистической системы.