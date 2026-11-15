Объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и Китаем вырос на 8%

БАКУ/ Trend/ - Объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и Китаем в январе-октябре 2026 года составил 31,8 млн тонн, что на 8% больше по сравнению с 29,4 млн тонн за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

Рост зафиксирован в обоих направлениях. Из Китая в Казахстан за первые десять месяцев 2026 года по железной дороге было перевезено 12,1 млн тонн грузов, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из этого объема 5 млн тонн пришлось на пограничную станцию Достык, что на 13% больше в годовом сравнении. Через станцию Алтынколь было перевезено 7,1 млн тонн грузов, увеличившись на 6%.

В обратном направлении, из Казахстана в Китай, объем железнодорожных грузоперевозок составил 19,7 млн тонн, увеличившись на 8% в годовом исчислении. В частности, через пограничный переход Достык было перевезено 13,1 млн тонн грузов, что на 12% больше. Объем перевозок через Алтынколь достиг 6,6 млн тонн, увеличившись на 1%.

Согласно данным Бюро национальной статистики Казахстана, общий объем грузоперевозок в стране в январе-октябре 2026 года составил 796,2 млн тонн, что на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Грузооборот достиг 430,3 млрд тонно-километров, увеличившись на 0,3% в годовом исчислении.

Объем железнодорожных грузоперевозок по Казахстану составил 279,2 млн тонн, сократившись на 1,1% в годовом сравнении. В то же время грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 0,8%, достигнув 245,4 млрд тонно-километров.

Согласно расчетам Trend, на железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем пришлось около 11,4% от общего объема железнодорожных перевозок страны за отчетный период.