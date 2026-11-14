Экономическая деятельность станет крупнейшим направлением расходов бюджета Азербайджана - Счетная палата

БАКУ/ Trend/ - В 2027 году наибольшую долю расходов государственного бюджета Азербайджана планируется направить на экономическую деятельность. На это направление предусмотрено 8 миллиардов 907,3 миллиона манатов, или 21 процент от общих бюджетных расходов.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты по законопроекту "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

Согласно документу, расходы госбюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 42 миллиардов 400 миллионов манатов. Это на 696,4 миллиона манатов, или 1,7 процента, больше утвержденного показателя текущего года.

В следующем году предусматривается увеличение расходов по всем разделам функциональной классификации, за исключением раздела "Службы, не отнесенные к основным разделам".

Согласно анализу Счетной палаты, в отличие от предыдущих лет, в 2027 году наибольшую долю в структуре расходов по функциональной классификации займет раздел "Экономическая деятельность". Ожидается, что его удельный вес увеличится на 2,2 процентного пункта по сравнению с текущим годом и достигнет 21 процента.

Расходы на экономическую деятельность вырастут на 13,4 процента

В 2027 году на экономическую деятельность предусматривается выделить 8 миллиардов 907,3 миллиона манатов. Это на 1 миллиард 50,7 миллиона манатов, или 13,4 процента, больше утвержденного показателя текущего года.

В заключении отмечается, что одной из основных причин увеличения является рост расходов на меры экономической поддержки на 682,3 миллиона манатов.

Еще одним существенным фактором стало упразднение целевых бюджетных фондов. Так, более 400 миллионов манатов, которые в предыдущие годы выделялись целевым бюджетным фондам "Автомобильные дороги" и "Общественный транспорт" и учитывались в разделе "Службы, не отнесенные к основным разделам", с 2027 года предусмотрены в разделе "Экономическая деятельность".

Счетная палата также отметила влияние на перераспределение расходов по функциональной классификации Указа Президента № 789 от 10 сентября 2026 года. Документ предусматривает дополнительные меры по использованию целевых бюджетных фондов, созданных в составе госбюджета, и внебюджетных средств организаций, финансируемых из государственного бюджета.

Расходы на службы, не отнесенные к основным разделам, сократятся на 53,1 процента

В 2027 году расходы по разделу "Службы, не отнесенные к основным разделам" прогнозируются на уровне 822,5 миллиона манатов. Это на 930 миллионов манатов, или 53,1 процента, меньше утвержденного показателя текущего года.

Одной из основных причин сокращения стало перенаправление более 450 миллионов манатов, учитывавшихся в предыдущие годы в этом разделе, на другие направления после упразднения целевых бюджетных фондов. Эти средства планируется предусмотреть в разделах "Экономическая деятельность" и "Охрана окружающей среды".

Кроме того, по нераспределенному направлению расходов "Безопасность, социально-экономические и прочие мероприятия" прогнозируется сокращение на 417 миллионов манатов.

Устранено несоответствие на 1,4 миллиарда манатов

В заключении Счетной палаты также рассматривается устранение несоответствий в функциональной классификации расходов, выявленных в предыдущие годы.

Сообщается, что в результате выполнения рекомендаций Палаты, представленных в предыдущих заключениях по обеспечению соответствия Единой бюджетной классификации (ЕБК), изменились объемы расходов на уровне разделов, подразделов и параграфов функциональной классификации.

Анализ представленных данных показал, что часть несоответствий по функциональной классификации на сумму 1,4 миллиарда манатов, отмеченных в предыдущих заключениях Счетной палаты, устранена в бюджетном пакете на 2027 год.

Таким образом, в 2027 году экономическая деятельность станет крупнейшим направлением расходов государственного бюджета. Увеличение ее доли обусловлено как расширением финансирования мер экономической поддержки, так и перераспределением средств после упразднения целевых бюджетных фондов.