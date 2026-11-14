Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Со 2 по 6 октября цена одной тройской унции (31.1034768 грамма) золота в Азербайджане выросла на 243.0745 маната, или на 3.7 процента.

Согласно подсчетам Trend, проведенным на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), средненедельная цена одной тройской унции золота по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 47.1427 маната, или на 0.7 процента, и составила 6787.4455 маната.

Цена одной тройской унции золота:

Дата Цена Дата Цена 26 октября 6827.4210 2 ноября 6634.3605 27 октября 6818.7085 3 ноября 6670.1795 28 октября 6862.5005 4 ноября 6720.5420 29 октября 6867.8810 5 ноября 7034.7105 30 октября 6796.4300 6 ноября 6877.4350 Средняя цена за неделю 6834.5882 Средняя цена за неделю 6787.4455

В течение недели цена одной тройской унции серебра в Азербайджане выросла на 2.565 маната, или на 3 процентов.

Средненедельная цена одной тройской унции серебра по сравнению с прошлой неделей снизилась на 4.1326 маната, или на 4.6 процента, и составила 86.3887 маната.

Цена одной тройской унции серебра:

Дата Цена Дата Цена 26 октября 92.1788 2 ноября 85.0992 27 октября 90.8489 3 ноября 84.1907 28 октября 91.5983 4 ноября 84.8328 29 октября 90.5752 5 ноября 90.1565 30 октября 87.4055 6 ноября 87.6642 Средняя цена за неделю 90.5213 Средняя цена за неделю 86.3887

В течение недели цена одной тройской унции платины в Азербайджане увеличилась на 134.895 маната, или на 5.5 процента.

Средненедельная цена одной тройской унции платины по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 84.9609 маната, или на 3.3 процента, и составила 2493.7997 маната.

Цена одной тройской унции платины:

Дата Цена Дата Цена 26 октября 2639.4795 2 ноября 2445.2800 27 октября 2579.4525 3 ноября 2444.3620 28 октября 2603.6010 4 ноября 2402.2615 29 октября 2587.8590 5 ноября 2596.9200 30 октября 2483.4110 6 ноября 2580.1750 Средняя цена за неделю 2578.7606 Средняя цена за неделю 2493.7997

В течение недели цена одной тройской унции палладия в Азербайджане выросла на 77.5115 маната, или на 4.7 процента.

Средненедельная цена одной тройской унции палладия по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 65.6438 маната, или на 3.8 процента, и составила 1675.7835 маната.

Цена одной тройской унции палладия: