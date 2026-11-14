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Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов в Азербайджане

Азербайджан Обзор 14 ноября 2026 08:14 (UTC +04:00)
Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов в Азербайджане
Фото: Trend News Agency
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Со 2 по 6 октября цена одной тройской унции (31.1034768 грамма) золота в Азербайджане выросла на 243.0745 маната, или на 3.7 процента.

Согласно подсчетам Trend, проведенным на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), средненедельная цена одной тройской унции золота по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 47.1427 маната, или на 0.7 процента, и составила 6787.4455 маната.

Цена одной тройской унции золота:

Дата

Цена

Дата

Цена

26 октября

6827.4210

2 ноября

6634.3605

27 октября

6818.7085

3 ноября

6670.1795

28 октября

6862.5005

4 ноября

6720.5420

29 октября

6867.8810

5 ноября

7034.7105

30 октября

6796.4300

6 ноября

6877.4350

Средняя цена за неделю

6834.5882

Средняя цена за неделю

6787.4455

В течение недели цена одной тройской унции серебра в Азербайджане выросла на 2.565 маната, или на 3 процентов.

Средненедельная цена одной тройской унции серебра по сравнению с прошлой неделей снизилась на 4.1326 маната, или на 4.6 процента, и составила 86.3887 маната.

Цена одной тройской унции серебра:

Дата

Цена

Дата

Цена

26 октября

92.1788

2 ноября

85.0992

27 октября

90.8489

3 ноября

84.1907

28 октября

91.5983

4 ноября

84.8328

29 октября

90.5752

5 ноября

90.1565

30 октября

87.4055

6 ноября

87.6642

Средняя цена за неделю

90.5213

Средняя цена за неделю

86.3887

В течение недели цена одной тройской унции платины в Азербайджане увеличилась на 134.895 маната, или на 5.5 процента.

Средненедельная цена одной тройской унции платины по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 84.9609 маната, или на 3.3 процента, и составила 2493.7997 маната.

Цена одной тройской унции платины:

Дата

Цена

Дата

Цена

26 октября

2639.4795

2 ноября

2445.2800

27 октября

2579.4525

3 ноября

2444.3620

28 октября

2603.6010

4 ноября

2402.2615

29 октября

2587.8590

5 ноября

2596.9200

30 октября

2483.4110

6 ноября

2580.1750

Средняя цена за неделю

2578.7606

Средняя цена за неделю

2493.7997

В течение недели цена одной тройской унции палладия в Азербайджане выросла на 77.5115 маната, или на 4.7 процента.

Средненедельная цена одной тройской унции палладия по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 65.6438 маната, или на 3.8 процента, и составила 1675.7835 маната.

Цена одной тройской унции палладия:

Дата

Цена

Дата

Цена

26 октября

1788.8675

2 ноября

1663.6030

27 октября

1762.7130

3 ноября

1622.3695

28 октября

1751.5525

4 ноября

1600.8815

29 октября

1715.9630

5 ноября

1750.9490

30 октября

1688.0405

6 ноября

1741.1145

Средняя цена за неделю

1741.4273

Средняя цена за неделю

1675.7835

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