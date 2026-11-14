Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Со 2 по 6 октября цена одной тройской унции (31.1034768 грамма) золота в Азербайджане выросла на 243.0745 маната, или на 3.7 процента.
Согласно подсчетам Trend, проведенным на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), средненедельная цена одной тройской унции золота по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 47.1427 маната, или на 0.7 процента, и составила 6787.4455 маната.
Цена одной тройской унции золота:
|
Дата
|
Цена
|
Дата
|
Цена
|
26 октября
|
6827.4210
|
2 ноября
|
6634.3605
|
27 октября
|
6818.7085
|
3 ноября
|
6670.1795
|
28 октября
|
6862.5005
|
4 ноября
|
6720.5420
|
29 октября
|
6867.8810
|
5 ноября
|
7034.7105
|
30 октября
|
6796.4300
|
6 ноября
|
6877.4350
|
Средняя цена за неделю
|
6834.5882
|
Средняя цена за неделю
|
6787.4455
В течение недели цена одной тройской унции серебра в Азербайджане выросла на 2.565 маната, или на 3 процентов.
Средненедельная цена одной тройской унции серебра по сравнению с прошлой неделей снизилась на 4.1326 маната, или на 4.6 процента, и составила 86.3887 маната.
Цена одной тройской унции серебра:
|
Дата
|
Цена
|
Дата
|
Цена
|
26 октября
|
92.1788
|
2 ноября
|
85.0992
|
27 октября
|
90.8489
|
3 ноября
|
84.1907
|
28 октября
|
91.5983
|
4 ноября
|
84.8328
|
29 октября
|
90.5752
|
5 ноября
|
90.1565
|
30 октября
|
87.4055
|
6 ноября
|
87.6642
|
Средняя цена за неделю
|
90.5213
|
Средняя цена за неделю
|
86.3887
В течение недели цена одной тройской унции платины в Азербайджане увеличилась на 134.895 маната, или на 5.5 процента.
Средненедельная цена одной тройской унции платины по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 84.9609 маната, или на 3.3 процента, и составила 2493.7997 маната.
Цена одной тройской унции платины:
|
Дата
|
Цена
|
Дата
|
Цена
|
26 октября
|
2639.4795
|
2 ноября
|
2445.2800
|
27 октября
|
2579.4525
|
3 ноября
|
2444.3620
|
28 октября
|
2603.6010
|
4 ноября
|
2402.2615
|
29 октября
|
2587.8590
|
5 ноября
|
2596.9200
|
30 октября
|
2483.4110
|
6 ноября
|
2580.1750
|
Средняя цена за неделю
|
2578.7606
|
Средняя цена за неделю
|
2493.7997
В течение недели цена одной тройской унции палладия в Азербайджане выросла на 77.5115 маната, или на 4.7 процента.
Средненедельная цена одной тройской унции палладия по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 65.6438 маната, или на 3.8 процента, и составила 1675.7835 маната.
Цена одной тройской унции палладия:
|
Дата
|
Цена
|
Дата
|
Цена
|
26 октября
|
1788.8675
|
2 ноября
|
1663.6030
|
27 октября
|
1762.7130
|
3 ноября
|
1622.3695
|
28 октября
|
1751.5525
|
4 ноября
|
1600.8815
|
29 октября
|
1715.9630
|
5 ноября
|
1750.9490
|
30 октября
|
1688.0405
|
6 ноября
|
1741.1145
|
Средняя цена за неделю
|
1741.4273
|
Средняя цена за неделю
|
1675.7835