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Через Азербайджан в Армению будет отправлена очередная партия пшеницы

Общество Новость 27 июня 2026 20:56 (UTC +04:00)
Через Азербайджан в Армению будет отправлена очередная партия пшеницы
Мугаддас Мустафаев
Мугаддас Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Завтра транзитом через Азербайджан будет осуществлена очередная поставка из России в Армению.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что в эту страну будет доставлено 11 вагонов пшеницы.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

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