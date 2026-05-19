Азербайджан ускоряет переход к индустриальной модели креативной экономики - Рашад Азизов

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан переходит к более глубокой индустриальной модели развития креативных индустрий на фоне роста сектора и расширения международного сотрудничества.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил директор Агентства кино при Министерстве культуры Азербайджанской Республики Рашад Азизов в ходе панельной сессии на тему «Творческие города ЮНЕСКО и устойчивое городское развитие» в рамках Всемирного форума городов WUF13.

«Для меня большая честь быть здесь и участвовать в этом важном мероприятии в рамках Всемирного форума городов», — заявил представитель Министерства культуры Азербайджана.

Он подчеркнул важность проведения форума в Баку и участия представителей креативных городов со всего мира.

«Для нас большая радость принимать это крупное мероприятие и видеть здесь представителей разных креативных городов со всего мира в Баку, чтобы они могли обменяться опытом», — отметил Р.Азизов.

По его словам, развитие креативной экономики стало одним из ключевых приоритетов страны.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.