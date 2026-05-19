Культура и креативные индустрии формируют устойчивые и инклюзивные города - ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ — Культура и креативные индустрии становятся ключевым фактором устойчивого городского развития и экономического роста.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила секретарь Сети творческих городов ЮНЕСКО (Сеть творческих городов ЮНЕСКО) Денис Бакс в ходе панельной сессии на тему «Творческие города ЮНЕСКО и устойчивое городское развитие» в рамках Всемирного форума городов WUF13.

«Когда культура не находится на периферии городского развития, она формирует саму его основу», — отметила она.

Бакс подчеркнула, что творческие пространства, которые стимулируют инновации, культурное самовыражение и локальные экономики, сегодня всё чаще оказываются под угрозой вытеснения.

По её словам, это является не только маркетинговым вызовом, но и более широкой проблемой сохранения социальной сплоченности в городах.

Она отметила, что исследования показывают: интеграция культуры и творчества в стратегии жилищного строительства и городской реконструкции способствует укреплению социальной сплоченности, диверсификации местной экономики и созданию более инклюзивных и устойчивых городов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.