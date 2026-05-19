Азербайджан придает особое значение развитию образования, человеческого капитала и креативной инфраструктуры - Саадат Юсифова

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан придает особое значение развитию образования, человеческого капитала и креативной инфраструктуры.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова в ходе панельной сессии на тему «Творческие города ЮНЕСКО и устойчивое городское развитие» в рамках Всемирного форума городов (WUF13).

Она сообщила о развитии инкубационных программ и образовательных инициатив.

«Инкубационные программы в сфере гейминга и культурных технологий, стипендиальные и сертификационные программы, а также грантовая поддержка НПО способствуют формированию нового поколения креативных специалистов", - сказала она.

Также ею было отмечено расширение институциональной базы.

«Центр развития культуры и креативных индустрий, действующий в Баку, предоставляет профессиональные возможности для создателей, и эта модель планируется к расширению в регионы», — подчеркнула она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.