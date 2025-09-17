Справка об учете по поводу наркомании будет выдаваться в центрах "ASAN xidmət"

БАКУ /Trend/ - Будет упрощён процесс выдачи справок гражданам Азербайджанской Республики, иностранцам и лицам без гражданства относительно того, состоит ли лицо на учете как наркозависимое.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025–2030 годы", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно Плану мероприятий, с этой целью будут внесены изменения в нормативно-правовые акты для обеспечения реализации данной услуги через центры "ASAN xidmət".

Срок исполнения мероприятий охватывает 2026 год.

Основным исполнителем определен Кабинет министров, а Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, министерство здравоохранения и министерство юстиции определены другими исполнительными органами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!