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Азербайджан намерен профинансировать строительство современной детской больницы в Бишкеке

Общество Материалы 23 июля 2025 16:18 (UTC +04:00)
Азербайджан намерен профинансировать строительство современной детской больницы в Бишкеке

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - Азербайджан намерен профинансировать строительство современной детской больницы в Бишкеке.

Об этом, как передает Trend, сообщил журналистам управляющий делами Президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев во время посещения Национального центра охраны материнства и детства.

Изначально планировалось, что этот объект появится в Иссык-Кульской области, однако после визита Президента Садыра Жапарова в Азербайджан было решено реализовать проект в столице.

"Уже начаты подготовительные работы", - добавил Туманбаев.

По его словам, новое медучреждение будет оборудовано по последнему слову техники и полностью соответствовать современным стандартам.

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