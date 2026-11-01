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Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)

Общество Новость 1 ноября 2026 20:53 (UTC +04:00)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

БАКУ /Trend/ - В Музее каменной летописи состоялась презентация проектов художника и скульптора Орхана Набизаде «Древний камень, современная память» и Эльвина Набизаде «Радиус ответственности».

В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алёна Алиева.

Проект «Древний камень, современная память» вдохновлен наскальными изображениями Гобустана. В скульптурных работах представлены кавказский леопард, джейран, серый волк, бурый медведь и беркут. В проекте «Радиус ответственности» в интерактивной форме представлено отношение человека к дикой природе.

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» (ФОТО)

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