Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос посетит с визитом Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 18 сентября в Баку с визитом прибудет европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в представительстве Европейского союза в Азербайджане.

"Визит состоится в ключевой момент армяно-азербайджанского мирного процесса и станет возможностью представить повестку дня ЕС по межрегиональному взаимодействию как конкретный вклад в развитие региона", - отмечается в заявлении.

В ходе визита Марта Кос обсудит с азербайджанской стороной вопросы, представляющие общий стратегический интерес, включая энергетику, транспорт и противоминную деятельность.

Запланированы встречи еврокомиссара с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым. Кроме того, Марта Кос посетит Агдам, где встретится с представителями, работающими в сфере разминирования.