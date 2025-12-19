Альпаки перуанской художницы Сол Алехо в Центре Гейдара Алиева в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В Центре Гейдара Алиева открылась выставка перуанской художницы Сол Алехо «Мир воображения между Андами и Кавказскими горами» (The Imaginary World between the Andes and the Caucasus).

Как сообщает Trend, главными героями произведений на выставке являются альпаки, ставшие символом Андского плато. На картинах Сол Алехо они изображены с человеческими эмоциями.

Посетители также смогут увидеть работы художницы, созданные специально для бакинской выставки. В этих работах, которые будут представлены впервые, автор изображает своих героев на фоне исторических памятников и достопримечательностей Баку и Шамахы: на ферме альпак в Шамахы, у колеса обозрения в Баку, любуясь Бакинским бульваром, перед Центром Гейдара Алиева и в других местах.

Сол Алехо, участвовавшая до сегодняшнего дня более чем в 60 местных и международных выставках, с юных лет проявляла интерес к искусству. Вдохновленная природой Анд и Кавказских гор, она подчеркивает, что искусство служит мостом между культурами, используя обобщенный образ альпак, которые не знают границ и живут как в Андах, так и в Кавказских горах. В ее работах альпаки несут не только сюжетную линию, но и символическое и эмоциональное значение.

