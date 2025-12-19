Обнародован объем торгового оборота между Азербайджаном и Китаем за январь-ноябрь

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 4,214 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

По информации, это на 816,1 миллиона долларов США или на 24% больше, чем за аналогичные месяцы 2024 года.

За отчетный период товарооборот с Китаем составил 9,45% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, страна заняла 4-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчетный период.

В январе-ноябре текущего года Азербайджан экспортировал в Китай продукцию на сумму 79,6 миллиона долларов США. Это на 66,6 миллиона долларов США или в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетный период из Китая в Азербайджан было осуществлено экспортных операций на сумму 4,1 миллиарда долларов США, что на 749,4 миллиона долларов США или 22,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Таким образом, Китай занял первое место среди стран, из которых Азербайджан импортировал наибольшее количество продукции в отчетный период.

Следует отметить, что в январе-ноябре 2025 года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 22,804 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном виде) на сумму 8,117 миллиарда долларов США. Это на 513,275 миллиона долларов США или 6,7% больше в стоимостном выражении и на 718 миллиона кубометров или 3% меньше в объемном выражении, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период доля природного газа в общем объеме экспорта страны составила 34,69%.

Следует отметить, что в январе-ноябре текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 44,589 миллиарда долларов США. Это на 1,480 миллиарда долларов или 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 23,401 миллиарда долларов США пришлись на экспорт, а 21,188 миллиарда долларов США - на импорт. За прошедший год экспорт сократился на 937 миллионов ​долларов или 3,8%, а импорт увеличился на 2,416 миллиарда долларов или 12,9%.

В результате во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 2,213 миллиарда долларов, что на 3,353 миллиарда долларов или в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году.

