ЕБРР предоставит финансирование турецкому банку в рамках программы Youth in Business

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития предоставит турецкому банку Şekerbank T.A.S. кредит в размере до 30 миллионов евро для последующего кредитования микро-, малых и средних предприятий, управляемых или преимущественно принадлежащих лицам в возрасте до 35 лет, в рамках программы Youth in Business в Турции, сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР.

"Финансирование реализуется в рамках смешанной программы, созданной в соответствии с Рамочной программой финансовых посредников, и будет сопровождаться механизмами распределения рисков, включая покрытие первых убытков за счёт гарантии Европейского союза через EFSD+ в пользу ЕБРР, а также механизмов Турецкого фонда кредитных гарантий в пользу финансовых партнёров при поддержке Министерства казначейства и финансов Турции", - говорится в информации.

Отмечается, что молодые предприниматели получат доступ к мероприятиям по наращиванию потенциала, включая обучающие сессии и семинары, направленные на развитие предпринимательских навыков.