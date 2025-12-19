Нефтепродукты, поставляемые из Азербайджана в Армению, направляются из Агстафы в Грузию (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR впервые осуществила отправку груза нефти местного производства в Армению по железной дороге.

Как сообщает Trend, грузовой поезд, отправившийся с Бакинского грузового вокзала, в ночное время прибыл на станцию Боюк-Кесик. После проведения досмотра на станции состав будет направлен в Грузию, а затем в Армению.

Отмечается, что грузовым поездом ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с Бакинского грузового вокзала на станцию Боюк-Кесик было отправлено 1 220 тонн автомобильного топлива АИ-95, загруженного в 22 вагона.