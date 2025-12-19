Казахстан увеличил инвестиции в азербайджанскую экономику

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года объем прямых иностранных инвестиций из Казахстана в Азербайджан составил 17,193 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По информации, это на 7,934 миллиона долларов или в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном году доля инвестиций из Казахстана в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,4%.

В свою очередь Азербайджан инвестировал в экономику Казахстана за первые 9 месяцев текущего года 7,310 миллиона долларов, что на 965 тысяч долларов или на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Удельный вес азербайджанских инвестиций в Казахстан в общем объеме прямых иностранных инвестиций составил 0,4%.

За первые 9 месяцев 2024 года общий объем прямых иностранных инвестиций из Казахстана в Азербайджан составил 2,207 миллиона ​​долларов США, а объем инвестиций из Азербайджана в эту страну – 8,275 миллиона долларов США.

Следует отметить, что за первые 9 месяцев 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4,736 миллиарда долларов США. Это на 213,485 миллиона долларов США или 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана во внешнюю экономику за отчетный период, составил 2,039 миллиарда долларов США, что на 658,090 миллиона долларов США или 47,7% больше, чем за первые 9 месяцев 2024 года.