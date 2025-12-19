Международные грузоперевозки из Азербайджана автотранспортом возросли

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года из Азербайджана автомобильным транспортом перевезено 5,778 миллиона тонн международных грузов на сумму 12,397 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 1,029 миллиарда долларов США, или на 9,1% больше по стоимости, и на 396,8 тысячи тонн, или на 7,4% больше по объёму, чем за аналогичный период 2024 года.

Таким образом, за отчётный период автомобильным транспортом из Азербайджана экспортировано 2,462 миллиона тонн грузов на сумму 2,287 миллиарда долларов США, что на 376,1 миллиона долларов США, или на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по стоимости, и на 345,7 тысячи тонн, или на 16,3% по объёму.

В то же время за первые 11 месяцев текущего года в Азербайджан автомобильным транспортом импортировано 3,315 миллиона тонн грузов на сумму 10,110 миллиарда долларов США. Это на 653,4 миллиона долларов США, или на 6,9% больше чем за аналогичный период 2024 года по стоимости, и на 51,1 тысячи тонн, или на 1,6% в объёме.

Следует отметить, что в январе-ноябре текущего года в Азербайджане грузовым транспортом перевезено в общей сложности 53,808 миллиона тонн грузов на сумму 44,589 миллиарда долларов США. Это на 1,5 миллиарда долларов США, или на 3,4% больше чем за аналогичный период прошлого года по стоимости, и на 642,4 тысячи тонн, или на 1,2% меньше в объёме.

За отчётный период из Азербайджана транспортными средствами экспортировано в общей сложности 44,146 миллиона тонн грузов на сумму 23,401 миллиарда долларов США, что на 936,6 миллиона долларов США, или на 3,8% меньше по сравнению с предыдущим годом по стоимости, и на 249,2 тысячи тонн, или на 0,6% больше по объёму. В то же время за первые 11 месяцев текущего года в Азербайджан импортировано грузов на сумму 9,662 миллиона тонн на сумму 21,188 миллиарда долларов США. Это на 2,4 миллиарда долларов США, или на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года по стоимости и на 891,6 тысячи тонн, или на 8,4% меньше по объему.