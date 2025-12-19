Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
19 декабря 2025
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 декабря

Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 декабря.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9921 маната, 1 турецкая лира - 0,0397 маната, 100 российских рублей - 2,1280 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9921
AUD 1,1235
BYN 0,587
BGN 1,0186
AED 0,4629
KRW 0,115
CZK 0,0818
CNY 0,2414
DKK 0,2667
GEL 0,6305
HKD 0,2185
INR 0,0189
GBP 2,2735
SEK 0,183
CHF 2,138
ILS 0,5295
CAD 1,2331
KWD 5,5347
KZT 0,3296
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,5142
MDL 0,1012
NOK 0,1673
UZS 0,0141
PKR 0,6052
PLN 0,4741
RON 0,3914
RUB 2,128
RSD 0,017
SGD 1,3167
SAR 0,4532
xdr 2,3239
TRY 0,0397
TMT 0,4857
UAH 0,0403
JPY 1,0894
NZD 0,9795
