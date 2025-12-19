Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 декабря

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 декабря.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9921 маната, 1 турецкая лира - 0,0397 маната, 100 российских рублей - 2,1280 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9921
|AUD
|1,1235
|BYN
|0,587
|BGN
|1,0186
|AED
|0,4629
|KRW
|0,115
|CZK
|0,0818
|CNY
|0,2414
|DKK
|0,2667
|GEL
|0,6305
|HKD
|0,2185
|INR
|0,0189
|GBP
|2,2735
|SEK
|0,183
|CHF
|2,138
|ILS
|0,5295
|CAD
|1,2331
|KWD
|5,5347
|KZT
|0,3296
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5142
|MDL
|0,1012
|NOK
|0,1673
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6052
|PLN
|0,4741
|RON
|0,3914
|RUB
|2,128
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3167
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3239
|TRY
|0,0397
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0403
|JPY
|1,0894
|NZD
|0,9795