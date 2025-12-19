Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 0,47 доллара США или 0,7% по сравнению с предыдущим показателем и составила 63,87 доллара США за баррель.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,45 доллара США или 0,7%, и составила 61,77 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 0,15 доллара США или 0,5% по сравнению с предыдущим показателем и составила 31,76 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,06 доллара США или 0,1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 60,93 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.