В Баку состоялось 31-е Первенство Азербайджана по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - С 26 по 28 марта на Национальной арене гимнастики успешно прошло 31-еПервенство Азербайджана по художественной гимнастике.

Как сообщает Trend, в соревнованиях приняли участие около 200 гимнастов из 18 клубов страны.

Помимо Баку, в чемпионате были представлены города Абшерон, Сумгайыт, Мингячевир, Шамахы, Загатала, Шеки и Гянджа.

Участники выступалив возрастных категориях малыши, пре-юниоры и юниоры, демонстрируя программы без снарядов, с обручем, мячом, булавами, лентой и скакалкой. Кроме индивидуальных выступлений, в категориях детей и подростков были представлены групповые упражнения.

Гимнастки, прошедшие в финальный раунд, боролись за наивысшие баллы в решающих выступлениях. Победители и призеры соревнований были награждены медалями и подняты на пьедестал.

В течение трех дней для зрителей проводились интерактивные конкурсы, победители которых получили возможность выиграть билеты на международный турнир.

Фото: Ариф Гулузаде