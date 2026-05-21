В жилищной политике должен быть не глобальный, а контекстуальный подход - профессор

БАКУ/Trend/ - В жилищной политике должен быть не глобальный, а контекстуальный подход.

Как сообщает Trend, об этом заявил основатель и директор Центра исследований конфликтов и гуманитарных проблем, профессор Высшего института исследований Дохи Султан Баракат, выступая на тему «Жилищный вопрос в центре процессов восстановления и реконструкции после кризисов» в рамках 13-сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он отметил, что в процессе восстановления после кризисов жилищный вопрос имеет решающее значение как с социальной, так и с экономической точки зрения, однако для достижения успешного результата в этой сфере необходимо учитывать специфические условия каждой страны и региона.

Было подчеркнуто, что жилищная политика должна формироваться не на основе глобальных и универсальных подходов, а в соответствии с конкретными условиями.

«Все мы понимаем, что жилье находится в центре восстановления. Оно также является одним из ключевых компонентов экономики страны, переживающей процесс восстановления. Социальная ценность жилья также неоспорима. Однако главный вопрос — как это реализовать. Для этого необходимо применять подход, соответствующий каждому конкретному контексту, и отказаться от общих, шаблонных подходов к жилищному вопросу», — сказал он.

По словам профессора, если в стране достигнуто политическое соглашение, существует мирный договор, обеспечена определенная стабильность и правительство поддерживает постоянное расселение населения на конкретных территориях, процесс восстановления осуществляется легче.

«В таких условиях проблема заключается скорее в правильном выборе стратегий и технических подходов. Однако в условиях спорных территорий или конфликта, сопровождающегося такими целями, как этническая чистка или захват чужих земель, ситуация становится более сложной», — отметил он.

С.Баракат заявил, что в подобных случаях международные организации и система ООН обычно отдают предпочтение гуманитарному подходу.

«Гуманитарные рамки позволяют спасать жизни и дают возможность не нести ответственность за политические последствия. Однако в некоторых случаях этот подход создает риск косвенной легитимизации определенной несправедливости или политических результатов, не полностью соответствующих международному праву», — сказал он.

По его мнению, одним из основных недостатков этого подхода является ослабление инициативности и способности людей принимать решения.

«Для обеспечения жильем необходимы два ключевых фактора: сохранение людьми воли и инициативы действовать совместно со своими правительствами, муниципалитетами и другими партнерами, а также наличие необходимых для этого ресурсов», — подчеркнул профессор.

С.Баракат отметил, что существующая гуманитарная система больше нацелена на спасение жизней людей, но уделяет меньше внимания сохранению их мотивации, способности к самоорганизации и веры в будущее.

«Именно здесь должно быть осуществлено первое техническое вмешательство. Начиная с первого дня вынужденного переселения, внимание должно быть сосредоточено на том, как мы будем восстанавливать все в будущем. Потому что главный вопрос, который возникает в сознании людей, — именно это», — сказал он.

По словам профессора, вынужденно переселенные семьи, как только достигают стабильности, сразу же начинают думать о будущем и восстановлении.

"Мы не должны допускать разрыва между моментом, когда люди начинают думать о восстановлении, и нашими процессами планирования. Даже мягкие вмешательства, осуществляемые на раннем этапе, должны усиливать способность людей к самоорганизации, сохранению мотивации и недопущению оказаться на обочине общества. Это окажет серьезную поддержку их движению вперед", — добавил С.Баракат.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.