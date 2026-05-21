WUF13 в Баку организован на высшем уровне – представитель Узбекистана

БАКУ/Trend/ - На площадке Всемирного форума городов WUF13 в Баку одной из активно представленных стран стал Узбекистан. Делегация республики принимает участие в профильных сессиях, международных диалогах и презентациях, посвящённых устойчивому развитию городов и современной урбанистике.

Представитель Национального комитета по устойчивому развитию урбанизации и рынка жилья Узбекистана Азиз Эркабоев в интервью Trend отметил, что участие в форуме стало для узбекской стороны особенно продуктивным.

По его словам, делегация Узбекистана насчитывала около 50 специалистов, каждый из которых был задействован в различных направлениях форума - от тематических дискуссий до презентационных мероприятий и экспертных встреч.

"Мы оцениваем форум как очень плодотворный. У каждого члена делегации была своя функция, участие в диалогах, мероприятиях и сессиях. Часть делегации уже завершила работу и вернулась в Узбекистан, другие продолжают участие в программе форума", - подчеркнул он.

Азиp Эркабоев также высоко оценил уровень организации WUF13 в Баку, назвав его проведённым на высшем уровне.

Особое внимание представитель Узбекистана уделил вопросам будущего городского развития. По его словам, страна постепенно уходит от хаотичной и точечной застройки, переходя к комплексному планированию территорий.

"Сегодня Узбекистан развивается уже не по принципу хаотичного строительства. Мы работаем над комплексным развитием территорий - с учётом воды, генеральных и мастер-планов, коммунальной инфраструктуры, строительства школ, детских садов и жилых домов", - отметил он.

Одним из ключевых проектов, представленных на форуме, стал макет "Нового Ташкента" - масштабного урбанистического проекта, реализуемого на территории около 2000 гектаров.

По словам Эркабоева, значительная часть территории уже застроена. Проект включает бизнес-центры, стадионы, музеи, университеты, парки и современные жилые кварталы.

Говоря о главных приоритетах городского развития на ближайшие десять лет, эксперт подчеркнул, что успех урбанистических реформ зависит не только от финансирования, но и от человеческого капитала.

"Нужны специалисты высокого уровня, архитекторы, профессионалы и, самое главное, желание руководителей развивать эту отрасль", - заявил представитель Узбекистана.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана. На WUF13 представлены 121 павильон, включая 41 национальный, зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран. Форум посвящен теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты» и охватывает такие важнpые вопросы, как глобальный жилищный кризис, устойчивая урбанизация, городская устойчивость, влияние изменения климата на города и современное городское управление.