Проведение WUF13 в Баку — повод для гордости всего тюркского мира - Ильяс Демирчи

БАКУ /Trend/ — Проведение Всемирного форума городов WUF13 в Баку является большим поводом для гордости не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира.

Как сообщает Trend, об этом заявил турецкий эксперт, председатель Союза инженеров и архитекторов тюркского мира (TDMMB) Ильяс Демирчи в ходе панельной дискуссии "Разработка первого национального стандарта устойчивого развития Азербайджана: Стандарт устойчивых практик (SPS)", проходящей в рамках Всемирного форума городов WUF13 в Баку.

По его словам, организация форума на высоком уровне и проведение столь масштабного мероприятия в столице Азербайджана являются значимым достижением.

"Управлять столь масштабным форумом, который ежедневно посещают десятки тысяч человек, — задача не из легких. Я искренне поздравляю всех, кто вложил труд в организацию этого мероприятия"», — сказал он.

Эксперт отметил, что сегодня человечество сталкивается с серьезными вызовами, связанными с изменением климата, засухами, наводнениями, лесными пожарами и другими экологическими угрозами. По его словам, в этих условиях города должны развиваться на основе принципов плановой урбанизации, экологической устойчивости и устойчивости к стихийным бедствиям.

Ильяс Демирчи подчеркнул, что защита водных ресурсов, лесов и окружающей среды является общей ответственностью всего общества — от государственных структур и муниципалитетов до неправительственных организаций и отдельных граждан.

Он также отметил важность повышения экологической осведомленности среди молодежи и рассказал, что Союз инженеров и архитекторов тюркского мира с 2006 года реализует различные инициативы по повышению информированности о последствиях глобального изменения климата. "Мы сотрудничаем с университетами, организуем научные мероприятия и встречи, чтобы рассказывать молодежи об экологических угрозах, рисках природных катастроф и принципах устойчивого образа жизни", — подчеркнул он.

По словам Ильяса Демирчи, одной из наиболее серьезных глобальных проблем остается сохранение водных ресурсов, поскольку изменение климата, рост населения и нерациональное потребление усиливают давление на источники пресной воды. Он добавил, что для защиты окружающей среды необходимо укреплять научный подход к управлению водными ресурсами, расширять применение экологически чистых технологий и поддерживать проекты в сфере возобновляемой энергетики.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.