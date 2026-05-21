В Индии реализуют одну из крупнейших в мире программ социального жилья

БАКУ /Trend/ — В Индии реализуется одна из крупнейших в мире программ социального жилищного строительства, в рамках которой уже построены десятки миллионов домов.

Как сообщает Trend, об этом заявил управляющий директор Национального жилищного банка Индии Санджай Шукла на сессии "Новая сделка в сфере жилищного финансирования", проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, Индия, являясь одной из крупнейших стран мира по территории и населению, реализует масштабные жилищные программы с учетом значительного регионального разнообразия.

Он отметил, что в рамках государственной программы Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) в период с 2014 по 2019 год было построено 29,5 млн домов, а в следующем пятилетнем цикле планируется строительство еще около 30 миллионов единиц жилья. Из этого объема 20 миллионов домов предназначены для городского населения и 10 миллионов - для сельских районов.

С.Шукла сообщил, что в рамках программы используется механизм перераспределения средств банковского сектора, включая обязательства по кредитованию приоритетных отраслей. По его словам, неиспользованные объемы кредитования направляются в жилищный сектор по льготной ставке около 4%. Он отметил, что благодаря такой модели удалось многократно увеличить объем доступного финансирования и поддержать работу ипотечных и кредитных организаций.

"В Индии функционирует около 94 ипотечных компаний, работающих в сегменте жилищного кредитования, включая сегмент городского малообеспеченного населения. Уровень просрочек по ипотечным кредитам в стране остается ниже 1%. Система жилищного финансирования в Индии включает сочетание субсидий, банковского кредитования и гибких моделей участия государства и населения, включая различные схемы распределения земли и строительства жилья", - сказал он.

Он добавил, что подобная комплексная модель позволяет реализовывать масштабные программы жилищного строительства.

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.