АБР призвал расширять возможности обеспечения жильем за счет развития арендного сектора

БАКУ /Trend/ - Решение проблемы доступного жилья требует не только финансовых инструментов, но и расширения доступа к жилью, включая развитие арендного сектора и комплексное планирование городской инфраструктуры.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор по водным ресурсам и городскому развитию Азиатского банка развития (АБР) Шринивас Сампат на сессии "Новая сделка в сфере жилищного финансирования", проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, подход к жилищной политике зависит от целевой группы населения, особенно если речь идет о наиболее уязвимых слоях. Он отметил, что для населения с низкими доходами необходима поддержка, которая не ограничивается денежными трансфертами, а включает комплексное проектирование поселений с учетом городского планирования, транспорта и социальной инфраструктуры.

Ш.Сампат привел пример проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), в которых чрезмерная нагрузка на частный сектор приводила к росту стоимости проектов в несколько раз по сравнению с ожиданиями правительства. По его словам, это подчеркивает необходимость участия государства в финансировании базовой инфраструктуры для снижения рисков и повышения реализуемости проектов. Он отметил, что полностью обеспеченные инфраструктурой земельные участки часто оказываются недоступными по стоимости для значительной части населения.

Ш.Сампат также указал на необходимость развития арендного жилья как отдельного сегмента рынка. По его словам, аренда становится важным решением для мигрантов и городских жителей, которые не могут приобрести жилье в собственность или не имеют доступа к ипотеке. Он отметил, что в ряде стран Азиатского региона, включая Индию, Филиппины, Индонезию и Вьетнам, развитие арендного жилья становится важным направлением жилищной политики.

Ш.Сампат сообщил, что совместно со Всемирным банком реализуются инициативы по созданию специализированных фондов арендного жилья, в том числе в индийском штате Тамилнад, где поддерживаются проекты для рабочих, мигрантов и других категорий населения.

"Такие механизмы позволяют расширить доступ к доступному жилью и изменить структуру жилищного рынка в городах", - сказал он. Он также подчеркнул необходимость перехода от узкого фокуса на финансирование жилья к более широкому подходу, направленному на расширение доступа к жилью в городских и сельских районах.