Вопрос жилья не решается напрямую из-за приоритета экстренной гуманитарной помощи - Анаклаудия Россбах

БАКУ/Trend/ - Финансовые средства гуманитарных организаций, предоставляемые ООН и неправительственными организациями, в основном направлены на спасение жизней и оказание экстренной помощи, поэтому вопрос обеспечения жильем напрямую не решается.

Как сообщает Trend, об этом заявила Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах, выступая на тему «Вопрос жилья в центре процессов восстановления и реконструкции после кризисов» в рамках Всемирного форума городов (WUF13).

Она отметила, что в рамках финансирования развития жилищный сектор также не считается достаточно приоритетным, и в портфелях международных банков развития данное направление занимает очень небольшую долю.

Исполнительный директор подчеркнула, что во многих странах решение жилищного вопроса осуществляется главным образом за счет внутренних финансовых ресурсов:

«В странах, которые не могут развивать свои внутренние финансовые системы, проблема обеспечения жильем усугубляется, и в итоге люди вынуждены расселяться на более обширных территориях», – заявила она.

По её словам, это структурная проблема, существующая на системном уровне, и обществу необходимо работать над её решением.

А.Россбах подчеркнула, что даже при ограниченном финансировании в гуманитарном планировании вопрос жилья должен быть приоритетным уже на этапе мышления и планирования.

«Мы должны укреплять социальный капитал и потенциал общин. При правильной поддержке ресурсы на уровне общин могут быть преобразованы в поэтапный и устойчивый процесс восстановления», – заявила она.

По её словам, такой подход может быть частично применён даже до полного изменения существующих финансовых систем.

Исполнительный директор отметила, что роль местных органов власти в данном процессе имеет особое значение:

«Именно органы местного самоуправления играют ключевую роль в предоставлении услуг и обеспечении устойчивости процесса», – подчеркнула она.

А.Россбах добавила, что жильё следует оценивать не только как социальный вопрос, но и как экономическую сферу.

«Жилищный сектор — это отрасль с большой цепочкой создания стоимости, которая открывает широкие возможности как для крупного, так и для малого бизнеса.

Инвестирование в жильё стимулирует местное экономическое развитие и ведёт к росту доходов», – заявила она.

По ее словам, такой подход также положительно влияет на ВВП стран, создавая мультипликативный эффект в экономике.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.