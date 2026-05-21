Устойчивое развитие городов требует международного сотрудничества и обмена опытом - представитель Египта

БАКУ /Trend/ - Международное сотрудничество и обмен опытом являются важными условиями для продвижения устойчивого городского развития и реализации принципов Новой городской повестки.

Как сообщает Trend, об этом заявила главный исполнительный директор Фонда социального жилья и ипотечного финансирования Египта Мэй Ахмед на сессии "Новая сделка в сфере жилищного финансирования", проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, Всемирный форум городов является важной платформой для глобального диалога по вопросам устойчивой урбанизации. Она отметила, что для Египта участие в форуме имеет особое значение, поскольку он проходил в Каире - городе, объединяющем историческое наследие и современные подходы к развитию городской среды.

Мэй Ахмед подчеркнула, что устойчивое развитие городов связано не только со строительством инфраструктуры, но и с созданием условий для повышения качества жизни, социальной сплоченности и расширения экономических возможностей. Она сообщила, что национальная политика Египта в сфере городского развития согласуется с Новой городской повесткой и Целями устойчивого развития.

По ее словам, в стране реализуются программы по улучшению жилищных условий, развитию общественного транспорта, расширению "зеленых" зон и повышению энергоэффективности зданий. Отдельно она отметила проекты городского обновления в Каире, а также усилия по развитию вторичных городов для обеспечения сбалансированного регионального развития.

Мэй Ахмед также подчеркнула значимость восстановления и реконструкции освобожденных территорий в Азербайджане, назвав этот процесс возможностью для внедрения концепций "умных городов" и "умных сел".

По ее словам, в этих районах реализуются инвестиции в инфраструктуру, возобновляемую энергетику и социальные услуги.

В завершение она подчеркнула важность международного взаимодействия в решении глобальных вызовов урбанизации и призвала к совместной работе для создания устойчивых и инклюзивных городов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.