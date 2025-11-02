На "Забеге Победы" участвует рекордное число спортсменов - Фарид Гаибов

БАКУ/ Trend/ - Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов заявил, что в нынешнем "Забеге Победы", проходящем под девизом "Вперед с гордостью", приняло участие рекордное число участников, передает Trend.

"Соревнование посвящено победе, которую наша славная армия одержала под руководством Президента Ильхама Алиева. Радостно видеть, что количество участников с каждым годом растет", - сказал министр в беседе с журналистами

Гаибов подчеркнул, что массовый интерес к бегу формируется благодаря активной спортивной политике и большому числу организуемых мероприятий.

"Мы видим результат ежегодных масштабных спортивных инициатив. Уже существуют различные беговые клубы. Я сам стараюсь участвовать во всех таких мероприятиях. Благодарю всех, кто внес вклад в организацию забега", - отметил он.

Напомним, "Забег Победы" проводится ежегодно с 2021 года и стал важной спортивной традицией страны.