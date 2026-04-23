  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Совет старейшин Азербайджана вносит вклад в развитие нашей страны

23 апреля 2026 13:38 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Созданный в конце прошлого века Совет старейшин Азербайджана, объединяющий в своих рядах известных деятелей, посвятивших свою жизнь служению обществу, преодолел большой путь и сегодня продолжает вносить вклад в развитие нашей страны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам IX Съезда Совета старейшин Азербайджана.

Глава государства отметил, что Совет участвует в социально-политическом и гуманитарном развитии страны, решении актуальных вопросов общественной жизни и воспитании молодого поколения.

Лента

Лента новостей

Читать все новости