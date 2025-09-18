Необходимо активизировать работу Тюркского инвестиционного фонда на уровне глав правительств - Жапаров

БИШКЕК/Trend/- Необходимо активизировать деятельность Тюркского инвестиционного фонда на уровне глав правительств.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на администрацию президента Кыргызстана, об этом сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе встречи глав правительств и вице-президента государств – членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Жапаров особо отметил, что между тюркскими государствами активно развиваются торгово-экономические связи. Он особо подчеркнул значимость Тюркского инвестиционного фонда как ключевого инструмента экономической интеграции.

"Если мы хотим и дальше обеспечивать развитие нашей Организации, необходимо предпринимать конкретные шаги, которые будут приносить реальные результаты. Практические меры, подкрепленные политической волей и поддержкой, будут способствовать дальнейшему укреплению и повышению авторитета нашей Организации на международной арене", - сказал Жапаров.

Президент выразил уверенность, что многие экономические, инфраструктурные и гуманитарные вопросы могут быть успешно решены на уровне глав правительств.

В свою очередь главы делегаций высоко оценили инициативу кыргызской стороны о проведении данной встречи как важной площадки для реализации задач, поставленных главами государств.

Они подчеркнули, что подобные контакты будут способствовать дальнейшему развитию Организации и углублению интеграционных процессов, отметили успешное председательство Кыргызстана в ОТГ, а также выразили уверенность, что достигнутые договоренности по итогам встречи на уровне глав правительств придадут новый импульс практическому сотрудничеству между странами.

На встрече приняли участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.