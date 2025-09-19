В ЕБРР рассказали об актуальных проектах в сфере энергетики и транспорта Казахстана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтвердил свою долгосрочную приверженность экономическому развитию Казахстана, отметив высокий прогноз роста ВВП и наметив крупные инвестиции, в первую очередь в устойчивую инфраструктуру и повышение конкурентоспособности частного сектора.

В эксклюзивном интервью Trend управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейн Озхан отметил, что, согласно последнему макроэкономическому обзору, опубликованному банком в мае 2025 года, экономика Казахстана продолжает демонстрировать уверенные темпы роста. По прогнозу ЕБРР, ВВП страны увеличится на 4,9 процента в 2025 году и на 4,5 процента в 2026 году.

"Рост будет поддерживаться за счет увеличения добычи нефти, роста экспорта и сохраняющихся бюджетных стимулов", - сказал Озхан. В то же время он предупредил, что ослабление спроса со стороны Китая на казахстанскую нефть, руду, медь и другие товары может оказать негативное влияние на экономику, поскольку КНР остается вторым по значимости направлением экспорта из Казахстана.

По словам представителя банка, в целом по региону Центральная Азия и Монголия будут расти примерно в два раза быстрее (в среднем на 6 процента) по сравнению с остальными странами присутствия банка (в среднем 3 процента).

В 2024 году ЕБРР более чем втрое увеличил объем инвестиций в Казахстане, подписав 25 проектов на общую сумму 913 миллионов евро. "ЕБРР готов сохранять высокий темп вложений в экономику Казахстана", - подчеркнул он.

Текущая пятилетняя стратегия банка по Казахстану, утвержденная в 2022 году, сосредоточена на трех ключевых направлениях: развитие конкурентоспособного частного сектора и эффективного управления; поддержка "зеленого" перехода; а также содействие инклюзивному экономическому росту и обеспечению гендерного равенства.

Одним из главных направлений поддержки банка является реализация Национального плана инфраструктурного развития Казахстана до 2029 года, общий объем которого превышает 81 миллиард долларов. Он охватывает проекты в сферах энергетики, транспорта, цифровизации и водного хозяйства. "Мы уже активно участвуем в этом плане", - отметил Озхан, упомянув, в частности, строительство очистных сооружений в Актобе и совместный с KEGOC проект по интеграции энергосистемы Западного Казахстана в национальную энергосеть.

Во время визита президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо в Казахстан в июне 2025 года было подписано соглашение с национальным оператором "КазАвтоЖол" о финансировании реконструкции 234-километрового участка дороги в Западном Казахстане. "Этот проект позволит модернизировать дорогу с однополосным движением категории II до дороги первой категории с двусторонним движением", - пояснил представитель банка, добавив, что участок входит в состав стратегического транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай.

Глава по региону добавил, что ЕБРР планирует инвестировать как минимум 2 миллиарда евро в течение ближайших пяти лет в модернизацию энергетической и коммунальной инфраструктуры Казахстана, а также привлекать дополнительное финансирование на эти цели.

Банк также сотрудничает с финансовым регулятором Казахстана в целях реформирования банковского законодательства, улучшения доступа к кредитованию для реального сектора и развития цифровых финансовых услуг. "Улучшение прозрачности, честности и регулирования финансового сектора поможет привлечь больше инвестиций и сделает его более устойчивым и конкурентоспособным", - отметил Озхан.

Отметим, что на сегодняшний день ЕБРР вложил в экономику Казахстана более 11 миллиардов евро в рамках 340 проектов и остается крупнейшим институциональным инвестором в стране.