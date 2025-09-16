Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Азербайджане внедрят оплату проезда в общественном транспорте через Mastercard

Экономика Материалы 16 сентября 2025 13:27 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Mastercard в настоящее время работает над расширением проектов по общественному транспорту в Азербайджане.

Об этом сказал Trend региональный менеджер Mastercard по Азербайджану Эмиль Зейналов.

Он отметил, что Mastercard тесно сотрудничает с партнерами в Азербайджане для внедрения бесконтактных платежей на кольцевой сети Баку-Сумгайыт.

"Полагаем, что решение данного вопроса будет завершено в этом году", - подчеркнул Э.Зейналов.

