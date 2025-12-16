Присоединение Азербайджана к формату с участием Центральной Азии придало новый импульс региональному сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - Присоединение Азербайджана к формату с участием Центральной Азии не только укрепило взаимодействие между нашими государствами, но и придало новый стратегический импульс всей архитектуре регионального сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Гудратулла Рафигов в своем выступлении на VIII съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана, состоявшемся сегодня в Баку.

По его словам, отношения между нашими странами сегодня находятся на самом высоком уровне.

Г. Рафигов отметил, что существует множество примеров узбекско-азербайджанского сотрудничества. В городе Физули работает школа имени Мирзы Улугбека, в Ханкенди при поддержке узбекской стороны функционирует крупная швейная фабрика, а в Баку создается «Узбекский парк», который станет символом дружбы, культурного обмена и сотрудничества.

"Мы также испытываем вместе с вами чувство гордости в связи с великой победой, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне за восстановление исторической справедливости и освобождение земель от захватчиков", - сказал он.

