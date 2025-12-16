Милли Меджлис принял новый закон о транспортно-экспедиторской деятельности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет принят новый закон «О транспортно-экспедиторской деятельности».

По сообщению Trend, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсуждался новый законопроект «О транспортно-экспедиторской деятельности».

На заседании было отмечено, что этот закон определит правовые, организационные и экономические основы транспортно-экспедиторской деятельности, будет регулировать деятельность государственных органов (учреждений), а также юридических лиц, филиалов и представительств иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в этой сфере, а также отношения, возникающие между ними.

В документе отражены правовые основы осуществления транспортно-экспедиторской деятельности, основные принципы осуществления транспортно-экспедиторской деятельности и транспортных и экспедиторских услуг.

В нем также определены основные цели государственного регулирования в сфере транспортно-экспедиторской деятельности, обязанности государства и государственная поддержка транспортно-экспедиторской деятельности.

Законопроект вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!