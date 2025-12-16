Штрафы за использование электронных сигарет будут регулироваться нормативно-правовыми актами после принятия закона — Солтан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Штрафы в связи с использованием электронных сигарет будут регулироваться нормативно-правовыми актами после принятия закона.

Об этом сказал журналистам член комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Солтан Мамедов, сообщает Trend.

По его словам, одной из основных причин наиболее распространенных сегодня неинфекционных заболеваний являются именно вредные привычки. "Риски, связанные с табакокурением, общеизвестны. Каждый понимает, что курение приводит к раку легких и другим тяжелым заболеваниям", - сказал депутат.

С. Мамедов отметил, что представленный новый законопроект служит уточнению классификации табачных изделий. Он добавил, что запрет на импорт и использование электронных сигарет также вводится с учетом мировой практики. В ряде стран использование электронных сигарет полностью запрещено, а в некоторых странах действуют строгие механизмы регулирования.

По его словам, введение закона об ограничении употребления табачных изделий в нашей стране - шаг, рассчитанный не только на сегодняшний день, но и на защиту здоровья будущих поколений. Мировой опыт, статистика Всемирной организации здравоохранения и данные по нашей стране показывают, насколько серьезен этот вопрос. Распространение электронных сигарет, особенно среди школьников, уже является серьезным вызовом.

Депутат добавил, что размер штрафов и другие механизмы будут регламентированы соответствующими нормативными правовыми актами после принятия нового закона в этой сфере.

