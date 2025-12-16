Баку объявлен "Спортивной столицей мира 2026 года"

БАКУ /Trend/ - Титул «Спортивная столица мира» был официально передан от Монако Баку, в результате чего столица Азербайджана была объявлена "Спортивной столицей мира 2026 года".

Как сообщает Trend, по этому случаю 16 декабря состоялась официальная церемония подписания памятной таблички Спортивных столиц мира с участием государственных официальных лиц и представителей Европейской федерации столиц и городов спорта (ACES).

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, президент ACES Джан Франческо Лупаттелли, генеральный секретарь ACES Уго Алонсо Кастаньон, а также бывший министр образования, молодежи и спорта Княжества Монако Изабель Клод Алин Бонналь.

ACES является некоммерческой ассоциацией, расположенной в Брюсселе, и ежегодно присуждает городам различных континентов титул «Столица спорта» и другие награды в сфере спорта. Эти титулы и награды присуждаются на основе этических принципов и служат целям социальной интеграции общества, повышения психофизического благополучия и качества жизни. ACES также является официальным партнером Европейской недели спорта Европейской комиссии и партнером ЮНЕСКО.

