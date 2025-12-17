Назван объем экспорта природного газа из Азербайджана в Турцию за 10 месяцев

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 8,171 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 2,216 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в денежном выражении уменьшился на 291 миллион долларов США или на 12,2 процента, а по объему вырос на 23 миллиона кубометров или на 0,3 процента.

Отметим, что в январе-октябре 2025 года из Азербайджана за рубеж в целом было экспортировано 20,649 миллиарда кубометров природного газа на сумму 7,418 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 569,3 миллиона долларов США, или на 8,3% больше в стоимостном выражении, при этом в физическом объеме экспорт сократился на 690,003 миллиона кубометров, или на 3,2%.

В то же время за первые 10 месяцев текущего года в Азербайджан было импортировано 252,158 миллиона кубометров природного газа на сумму 39,151 миллиона долларов США. Это по сравнению с показателями годичной давности на 40,2 миллиона долларов США, или в два раза меньше в стоимостном выражении, а в объемном выражении - на 243,6 миллиона кубометров, или на 49,1% меньше.