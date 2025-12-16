Торжество Маэстро! Мастера искусств отметили юбилей народного артиста Азербайджана Агаверди Пашаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся вечер, ставший не просто юбилейной датой, а подлинным праздником национального музыкального искусства. Здесь был отмечен 75-летний юбилей видного дирижёра и педагога, кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Азербайджана Агаверди Пашаева, сообщает Trend Life.

В этот вечер в зале собрались государственные деятели, признанные мастера сцены, ученики и почитатели таланта маcтера - все те, для кого имя Агаверди Пашаева давно стало символом верности профессии и служения музыке.

С особой теплотой о юбиляре говорил депутат Милли Меджлиса, председатель парламентского Комитета по культуре, народный артист Полад Бюльбюльоглу. Легендарный певец и композитор в своём выступлении отметил масштаб личности Агаверди Пашаева, подчеркнув его исключительную роль в развитии дирижёрской школы и народно-инструментального исполнительства. На протяжении четверти века маэстро возглавлял Государственный оркестр народных инструментов, превратив его в один из ведущих творческих коллективов страны. Получив образование по классу тара, он осознанно выбрал путь дирижёра и педагога, воспитав за годы служения искусству целую плеяду профессионалов, которые сегодня формируют музыкальную жизнь различных регионов Азербайджана.

От имени министра культуры Адиля Керимли юбиляра поздравил заместитель министра, народный артист Мурад Гусейнов, вручив Агаверди Пашаеву Почётный диплом Министерства культуры и официальное поздравление от коллектива ведомства - знак признания его многолетнего и плодотворного труда.

Тёплые слова и поздравительные адреса прозвучали также от депутата Милли Меджлиса, председателя Комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазиля Мустафы, директора Международного центра мугама Сахиба Пашазаде, ректора Азербайджанской национальной консерватории Кямили Дадашзаде, секретаря Союза композиторов Азербайджана Эльнары Дадашовой, проректора Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Садагат Алиевой, проректора Бакинской музыкальной академии Гюльназ Абдуллазаде, проректора Нахчыванского государственного университета Ниджата Ягубова. Были зачитаны и поздравительные письма депутата Милли Меджлиса, председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейновой, а также Музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории.

Особым украшением вечера стала художественная программа - своеобразный музыкальный портрет юбиляра. Под руководством его ученицы, заслуженной артистки Илахи Гусейновой, в сопровождении Государственного оркестра народных инструментов на сцену вышли народные артисты Мансум Ибрагимов, Тейюб Асланов, Азер Зейналов, Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, Самир Джафаров, Гюльназ Абдуллазаде, а также заслуженные артисты Алмаз Оруджева и Рамиль Гасымов. Совместные выступления Агаверди Пашаева и его сына, заслуженного артиста Сахиба Пашазаде стали одними из самых эмоциональных моментов вечера.

Кульминацией юбилейного торжества стало исполнение под дирижёрством Агаверди Пашаева знаменитого произведения Муслима Магомаева "Родина огней". Хор Государственного ансамбля песни и танца Азербайджана имени Фикрета Амирова (хормейстер - заслуженная артистка Наала Барателия) и солист Рамиль Гасымов завершили вечер мощным аккордом, превратив юбилей маэстро в символ преемственности, вдохновения и любви к национальному искусству.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

