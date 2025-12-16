Открыт прием заявок на участие в выставке Urban Expo

БАКУ /Trend/ - Начался прием заявок на участие в выставке Urban Expo, которая состоится в рамках XIII сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), запланированной к проведению в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.

Как сообщает Trend, информация об этом опубликована на странице WUF13 в социальной сети X.

Ожидается, что в выставке, которая охватит площадь 35 000 квадратных метров, примут участие представители правительств, региональных структур, агентств ООН, академических институтов, международных финансовых организаций, а также организаций гражданского общества, фондов и частных компаний.

Заявки принимаются онлайн до 31 марта 2026 года. По каждой категории может быть подана только 1 заявка.

Для регистрации и получения подробной информации можно посетить страницу Urban Expo или связаться по адресу [email protected]

