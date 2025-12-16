В Азербайджане расширяется перечень льгот по уплате пошлины за регистрацию имущества

БАКУ /Trend/ - Будет расширен перечень льгот по уплате государственной пошлины за выдачу документов, связанных с государственной регистрацией права собственности на недвижимость и другие имущественные права.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в проекте закона о внесении поправок в закон «О государственной пошлине», который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, лица, получившие инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного порядка Азербайджанской Республики, событиями 20 Января 1990 года, а также в связи с исполнением воинских обязанностей (служебных обязанностей), в том числе воинских обязанностей (служебных обязанностей) на Чернобыльской АЭС, и лица, получившие статус семьи шехида, не будут облагаться государственной пошлиной за получение документов, связанных с государственной регистрацией права собственности и других имущественных прав на недвижимость, а также за государственную регистрацию ипотеки.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

