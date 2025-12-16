Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Судебное следствие по делу Рубена Варданяна завершилось

Общество Материалы 16 декабря 2025 19:22 (UTC +04:00)
Судебное следствие по делу Рубена Варданяна завершилось
Фото: АЗЕРТАДЖ

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - 16 декабря продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, а также терроризм, финансирование терроризма, и в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Trend, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья – Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также за счет государства адвокатом.

Судья З.Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим лицам и правопреемникам потерпевших состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем адвокат Р.Варданяна Эмиль Бабышев подал два ходатайства.

Trend напоминает, что предварительное расследование уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и другим, проводилось Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Новость обновляется

